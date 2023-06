Berlusconi: De Poli, ‘è stato un grande italiano, ha amato Italia fino all’ultimo’

StrettoWeb

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Una grande emozione per me oggi pomeriggio a Milano: in Duomo, l?ultimo saluto dell?Italia e degli italiani a te, caro Silvio, che sei stato più di un Presidente per questo bellissimo Paese”. Così su Facebook il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli che oggi ha preso parte ai funerali di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano.

“Sei stato un grande italiano, innovatore, intraprendente, coraggioso, che ha sempre creduto profondamente nella nostra Italia, nel suo futuro. Nel mio cuore di te conserverò per sempre un ricordo : la tua umanità, la tua gentilezza. Ciao Silvio, l?Italia ti abbraccia!”.