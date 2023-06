Berlusconi: Barelli, ‘lascia segno, italiani ne riconoscono grandezza’

StrettoWeb

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – Oggi si è vista ?l?eccezionalità di quest’uomo, un visionario che ha avuto un successo enorme nel cuore degli italiani, con la partecipazione ai suoi funerali anche dei leader dell?opposizione e di persone che, pur non avendo condiviso la sua attività politica, erano lì o davanti alla televisione. Credo che la maggioranza degli italiani ne riconosca la grandezza, come imprenditore, padre di famiglia, comunicatore, inventore della televisione privata, ideatore del centrodestra, leader politico e presidente di un club di calcio che ha vinto più di tutti nel mondo. Saranno scritti libri sulla vita del presidente Berlusconi, che ricorderanno i 30 anni in politica di questo uomo che lascia il segno?. Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Zapping.

?L?affetto che mi lega a lui potrebbe farmi apparire di parte ? ha proseguito -, ma è stato un grande imprenditore, uomo leader nello sport, il premier che è stato in carica per un tempo superiore a tutti gli altri, l?uomo che si è inventato il centrodestra vincente di governo, modello che voleva esportare in Europa. Era questo il suo obiettivo, insieme al rafforzamento del partito sul territorio e dei rapporti con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Io sento la vicinanza e l?unità di tutti i miei colleghi parlamentari, dei presidenti e consiglieri comunali e regionali, dei sindaci, dei militanti di Forza Italia: c?è la totale volontà di andare avanti che era in sostanza anche la volontà del presidente Berlusconi”.

“Anche per lui Forza Italia non deve terminare con il suo ?pensionamento?, mi piace dirlo in questo modo. La premier Meloni e il vice premier Matteo Salvini sono andati ad Arcore ad abbracciare la famiglia in un clima di grande serenità insieme agli amici più stretti. C?è la volontà di tutti di fare in modo che questa iniziativa di successo del presidente Berlusconi vada avanti, nell?interesse del paese?, ha concluso.