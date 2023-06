Berlusconi, Augias: “Lutto nazionale non va bene”

StrettoWeb

(Adnkronos) – “Capisco i funerali di Stato per un ex presidente del Consiglio. Ma il lutto nazionale per un leader politico” come Silvio Berlusconi “che è stato così profondamente divisivo, volutamente divisivo, aggressivamente divisivo, non va bene”. Sono le parole con cui Corrado Augias, a Di Martedì, commenta la decisione di proclamare il lutto nazionale per Silvio Berlusconi, morto ieri all’età di 86 anni. “Scompare una parte di storia di ognuno di noi, non c’è dubbio. Nessun leader che io ricordi è durato 30 anni e ha inciso così profondamente sul costume più che sulla politica”, aggiunge.