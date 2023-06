Berlinguer: Orlando, ’39 anni da scomparsa, a Padova a ricordare ultimo comizio’

StrettoWeb

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Il 7 giugno 1984 Enrico Berlinguer tenne un comizio a Padova, in piazza della Frutta. Durante l’intervento fu colpito da un ictus, ma continuò e concluse con la celebre frase ‘Compagni, lavorate tutti, casa per casa, strada per strada, azienda per azienda’. Morì l’11 giugno seguente, a causa di un’emorragia cerebrale. Oggi sono 39 anni dalla scomparsa di Berlinguer e per ricordare il suo ultimo comizio, due giorni fa sono stato a Padova, proprio in piazza della Frutta, dove è affissa una targa in sua memoria”. Così Andrea Orlando in un post su Fb.