Beni alimentari: arriva il monitoraggio dei prezzi per non pesare sulle famiglie

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, ha avviato un progetto pilota per una continua trasmissione di dati e informazioni rilevati da alcune Camere di commercio sui prezzi all’ingrosso nel settore agroalimentare nei loro territori. Il progetto, realizzato in collaborazione con Unioncamere e alcune Camere di commercio, prevede la condivisione dei dati sul prezzo di filiera di alcuni prodotti monitorando il costo delle materie prime (grano, mais e bestiame) e il prezzo all’ingrosso dei beni alimentari particolarmente rappresentativi della spesa delle famiglie (carni, latte, formaggi, uova, oli, riso e cereali).

Il coinvolgimento delle Camere di commercio, che si aggiunge alla collaborazione avviata qualche giorno fa con le Regioni, costituirà un ulteriore strumento con cui il Garante potrà realizzare un monitoraggio sempre più accurato e capillare dei prezzi nelle prime fasi della filiera agroalimentare, consentendo così di evidenziare eventuali tensioni che dovessero generarsi ed anticipandone al contempo il possibile impatto sul bilancio delle famiglie.