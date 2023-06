Il Basket reggino ricorda Pasquale Vazzana, “L’Imperatore”: l’evento di sabato 24 giugno

StrettoWeb

Il Basket reggino ricorda la figura di Pasquale Vazzana, chiamato “L’Imperatore”. L’appuntamento è per le ore 18 di sabato 24 giugno 2023 al Palacalafiore di Reggio Calabria. Gli amici di Pasquale Vazzana, in sinergia con le Istituzioni cittadine e svariate realtà sportive, cestistiche e non solo, ricorderanno un volto importante dell’ultimo decennio del basket reggino e non solo. Vazzana è stato il Responsabile della Logistica per il Comitato Regionale della Fip Calabria e padrone di casa della maxi-struttura reggina, dove, da sabato prossimo, grazie all’attenzione dell’Amministrazione comunale ed all’impegno di tanti amici, verrà installata una targa in suo ricordo. La stessa, verrà apposta, fuori dall’impianto, all’ingresso del tunnel “Atleti” per non dimenticare il suo impegno giornaliero e costante, i suoi sorrisi ed il suo unico modo di fare.

“L’Imperatore”, come veniva affettuosamente chiamato Pasquale, da amici e appassionati di basket, ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità sportiva cittadina, in virtù delle sue doti umane e professionali che hanno sempre caratterizzato il suo ruolo e la sua presenza all’interno del glorioso impianto di Pentimele. Pasquale avrebbe compiuto gli anni proprio il 24 giugno e rappresentava pienamente il profilo di persona profondamente legata al proprio lavoro che ha svolto sempre con il sorriso sulle labbra e animato costantemente dal forte attaccamento ai colori della Viola Reggio Calabria e di tutte le squadre cestistiche cittadine che si ritroveranno, davanti alla sua famiglia ed alle autorità per rendere vivo omaggio alla sua dipartita.