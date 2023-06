Basket, gioia Nuova Jolly: la squadra femminile vince il campionato. Le FOTO della festa

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Gioia Nuova Jolly: la squadra femminile di Basket vince il campionato di Promozione a causa della rinuncia dell’Ymca Siderno in finale per problemi logistici. Grande soddisfazione per la selezione reggina, in grado – insieme ad altre compagini – di far ripartire il movimento cestistico femminile del territorio.

Nel pomeriggio le ragazze e lo staff si sono ritrovate alla struttura “Scatolone” per festeggiare tutte insieme. StrettoWeb ha presenziato all’evento, intercettando anche alcuni dei protagonisti. “E’ stata la volontà delle ragazze a decidere di disputare questo campionato, si sono raccolte le senior e hanno giocato un torneo straordinario. Complimenti a loro, ora vogliamo dar seguito”, le parole della responsabile Romana Pirillo, che ha anche parlato dell’annoso problema impianti sportivi in città.

Le fa eco una delle protagoniste in campo, Roberta Vozza: “E’ una grande emozione questa vittoria, anche perché è stato un sacrificio per tutti giocarlo e vincerlo. E’ stato difficile perché siamo ripartiti da un momento storico abbastanza complesso, da zero, ma ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo deciso di far ripartire il movimento”. Chiude il Coach Sergio Sant’Ambrogio: “grande soddisfazione, abbiamo portato alla ribalta il movimento femminile, soprattutto per la passione di queste ragazze”. Di seguito l’intervista completa e a corredo dell’articolo tutte le immagini della festa.

La Nuova Jolly vince il campionato di Promozione femminile: le parole protagonisti