Basket: mercato Nba, Collins lascia Atlanta e va a Utah

New York, 27 giu. – (Adnkronos) – Dopo anni di voci e trattative per un suo addio, John Collins non farà più parte degli Atlanta Hawks. La franchigia della Georgia ha ceduto il suo ‘4’ titolare agli Utah Jazz in cambio di un pacchetto davvero esiguo formato dal veterano Rudy Gay (che ha esercitato la sua player option da 4.6 milioni di dollari) e una futura seconda scelta al Draft. Gli Hawks si liberano però dei 78 milioni di dollari in tre anni rimanenti sul contratto di Collins, ottenendo in cambio la flessibilità per muoversi ulteriormente sul mercato o per confermare i propri giovani con delle estensioni di contratto, a partire da Dejounte Murray per finire a Onyeka Okongwu e Saddiq Bey.

I Jazz invece usano il loro spazio salariale per acquisire un potenziale titolare sostanzialmente gratis, visto che Gay era fuori dalle rotazioni e una seconda scelta futura è niente per un giocatore del calibro di Collins, che si unisce a Lauri Markkanen e Walker Kessler per rinforzare il reparto lunghi, integrandosi bene con entrambi. Più difficile capire quali saranno le conseguenze per Simone Fontecchio, che dovrà battere parecchia concorrenza nel suo ruolo durante il training camp per meritare minuti in campo nella prossima stagione.