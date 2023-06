Bari, febbre Serie A: stadio San Nicola già sold out per la finale playoff contro il Cagliari

StrettoWeb

Febbre Serie A! Il Bari sogna, la città di Bari sogna. Sogna la Serie A, a un anno da un’altra promozione, quella dalla B alla C. Il primo anno dopo il ritorno tra i cadetti è stato grandioso per la squadra di Mignani, che ha chiuso al terzo posto, sfruttando la migliore posizione in classifica nel doppio turno in semifinale contro il Sudtirol. Ora c’è l’ultimo atto, contro il Cagliari di Ranieri. L’8 giugno la finale d’andata in Sardegna, domenica 11 il ritorno al San Nicola.

E proprio il San Nicola, a sei giorni dalla sfida, è praticamente già sold out, a poche ore dall’apertura della prevendita libera. I 60 mila posti dell’impianto pugliese sono stati tutti occupati, come annunciato dal Presidente Luigi De Laurentiis in una Instagram Story. Quello barese è uno degli stadi più grandi d’Italia, eppure è stato riempito in pochissime ore. E’ la febbre Serie A.