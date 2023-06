I bambini giocano in campo, i genitori litigano fuori: uomo prova a sedare rissa, ma perde un rene

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

I bambini di otto anni stavano giocando un torneo di calcio in campo, i genitori anziché guardarli litigavano fuori. Il dirigente di una delle due squadre ha provato a sedare la rissa, ma ne è uscito malissimo: ha perso un rene e ha rischiato di perdere anche la milza. L’episodio è accaduto a Seregno (Monza) e ha visto protagonista il dirigente della squadra Polis Sgp dell’oratorio di Seregno, che nel tentativo di dividere i papà è rimasto colpito con violenza.

Rientrato a casa dopo la botta, l’uomo si è sentito male ed è andato in ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l’asportazione dell’organo ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Poi le sue condizioni si sono stabilizzate. I carabinieri sono al lavoro per identificare il responsabile.