Bagnara, che accuse al Comune: “avevate promesso turismo, ma siete di una incoerenza disarmante”

“IL TURISMO… A PAROLE VOSTRE… In un anno avete dimostrato una incoerenza disarmante! Dicevate che in caso di vittoria avreste puntato tutto sul TURISMO. Gli unici due atti in tal senso sono stati la delibera di introduzione della TASSA DI SOGGIORNO e L’ORDINANZA n.60 del 07/06/2023 del Sindaco. A questo punto ci viene spontaneo chiederci: a quale modello di TURISMO FATE RIFERIMENTO? Avevate promesso: isola pedonale tutto l’anno, divertimento garantito per i giovani, turismo Religioso, sostegno alle attività turistico ricettive, manifestazioni attrattive di enogastronomia etc. Ebbene, dopo un anno abbiamo capito che ERAVATE SU SCHERZI A PARTE! A promettere siete stati maestri, a mantenere lo ZERO ASSOLUTO”. Pesantissima nota del Gruppo Consiliare “La Bagnara che vogliamo” contro il Comune di Bagnara.

“L’unica manifestazione durante questo primo anno di consiliatura che è riuscita nell’intento di portare a Bagnare oltre DIECIMILA PERSONE, con benefici economici per le nostre attività commerciali, è stata l’incoronazione della Madonna di Polsi, dove il comune di Bagnara non ha dovuto spendere NEMMENO UN EURO. L’ordinanza n.60, riguardo l’intrattenimento musicale per la stagione estiva 2023, rispecchia la vostra incapacità di trovare soluzioni affinché i nostri giovani non vadano via dalla nostra città, con tutto quello che comporta”.

“Noi siamo per il rispetto delle norme e per il rispetto della quiete pubblica, ma ci sono state sempre le deroghe, quindi basterebbe una assunzione di responsabilità e coraggio che al Sindaco evidentemente mancano. Oltre a non avere il coraggio di applicare orari più consoni ai giovani, sempre nel rispetto della normativa vigente, non avete soprattutto pensato di istituire delle zone “FREE” come viene fatto in molte località turistiche”.

“Avete voluto ad ogni costo la TASSA DI SOGGIORNO ma vi siete dimenticati di aggiungere che è vietata la presenza giovanile da mezzanotte in avanti! Diteci quale giovane dovrebbe venire o rimanere a Bagnara durante le serate estive con queste limitazioni? È arcinoto che i giovani nel periodo estivo escono di casa dopo le 24, ed è proprio a quell’ora che il Sindaco Pistolesi ordina di andare a DORMIRE !! (Sic!) Se pensate che il termine “NEOFITI” sia un complimento o un alibi a seconda delle circostanze, vi diciamo che equivale alla parola DANNO!! E QUANTI NE STATE FACENDO!!!!!”, si chiude la nota.