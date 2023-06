“Le azioni ed i movimenti espressivi nel rito, nell’arte e nella malattia”: al MArRC un confronto multidisciplinare sulle azioni umane

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il 23 giugno 2023 presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con inizio alle ore 9.00 si terrà la conferenza “Le azioni ed i movimenti espressivi nel rito, nell’arte e nella malattia. Una visione contaminata dell’attività del cervello umano”. La conferenza, organizzata dal Prof. Umberto Aguglia, e patrocinata da Università Degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Università Magna Grecia di Catanzaro, Touring Club Italiano – Sezione Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale Di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana Reggio Calabria, vuole essere un momento di studio e confronto multidisciplinare sul movimento e sull’attività motoria complessa dell’uomo ponendo particolare attenzione sulla raffigurazione e sull’interpretazione della sfera emotiva.

Lo scopo della conferenza è creare una visione multidisciplinare delle azioni e dei movimenti espressivi nell’uomo mettendo a confronto una faculty di esperti e studiosi provenienti da tutta Italia afferenti a discipline quali: neurologia, psichiatria, antropologia archeologia e altre ancora. Il panel dei relatori attraverso il loro apporto scientifico getteranno le basi per l’elaborazione di uno studio scientifico multidisciplinare sui disturbi del movimento nell’uomo.

Il contesto in cui verrà avviato il confronto scientifico è quello del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, luogo in cui – tra l’altro – sarà possibile visitare la mostra temporanea “Per gli uomini e per gli dei. Musica e danza nel mondo antico”. Un percorso espositivo che permetterà di approfondire attraverso gli oggetti, le immagini e gli strumenti l’esperienza sonora ed il paesaggio sonoro del passato e di comprendere la funzione della musica e della danza nel mondo antico.

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione, data la capienza limitata della sala fino a 90 partecipanti. Per l’iscrizione sarà sufficiente inviare richiesta di partecipazione via mail alla segreteria dell’evento all’ indirizzo mail info@alariosrl.it, indicando nome e cognome, numero di cellulare e indirizzo mail. Per l’accesso alla Conferenza sarà obbligatorio essere in lista e sarà preferibile iscriversi entro il 20 giugno 2023.