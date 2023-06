Azione: Gelmini, ‘popolarismo oggi necessario’

StrettoWeb

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Azione nel suo manifesto politico cita il popolarismo tra le sue radici e come ha detto anche Carlo Calenda sull?area popolare vogliamo fare un grande lavoro. Oggi è più che mai necessario, o abbiamo il coraggio di affrontare le sfide che abbiamo davanti con un cambio di rotta e di metodo, con un ancoraggio ai valori popolari senza dimenticare mai la centralità dell?Europa, o non andiamo molto lontano. Da Azione è partito un dialogo che vogliamo portare avanti con associazioni, sindaci e amministratori locali, società civile e chiunque voglia costruire, partendo da contenuti e principi legati al popolarismo, non da populismi e slogan. Dopo Milano, oggi siamo a Padova, pronti a dialogare con una terra produttiva come il Veneto?. Così Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, arrivando a Padova, all?evento ‘Civismo, popolarismo, sussidiarietà’.