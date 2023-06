Autostrade Siciliane: si rafforza la struttura con varie assunzioni

StrettoWeb

Da oggi oggi, 20 giugno entrano in servizio i primi 35 lavoratori del comparto esazione di Autostrade Siciliane. Con decreto n. 78 del 07/06/23 è stata approvata la graduatoria finale del concorso per la copertura di 105 posti di Agente Tecnico Esattore a contratto a tempo indeterminato in regime part-time al 25%. Si chiude così anche una pagina di precariato che durava da molti anni.

Il rafforzamento delle risorse in servizio ai caselli consentirà nel periodo estivo l’apertura di più sportelli, limitando i disagi per pendolari e turisti.