Autonomia Differenziata, Calderoli in Calabria: “opportunità per tutto il Sud” | FOTO

“Ritengo sia un’opportunità soprattutto per il Mezzogiorno, perché l’autonomia da una parte dà più possibilità di crescita, ma, soprattutto, perché per la prima volta si stabilisce che tutti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti sul tutto il territorio nazionale, si mantengano veramente, cosa che oggi non avviene”. E’ quanto ha affermato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, oggi a Vibo Valentia ad un’iniziativa della Lega promossa per illustrare i contenuti del disegno di legge sull’Autonomia differenziata. Al centro del dibattito politico in Calabria, il tema maggiormente argomentato è stato quello sanitario, sul quale il ministro ha poi aggiunto: “puntiamo a far diminuire drasticamente i viaggi della speranza dal Sud al Nord del Paese, ed è questo il mio obiettivo. Tutti dovranno essere curati e bene a casa propria”.

“Questa riforma – ha spiegato Calderoli – responsabilizzerà gli amministratori nell’utilizzo delle risorse che hanno a disposizione”.

