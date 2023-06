Auto distrutta da un incendio nel catanzarese

StrettoWeb

Un’auto è andata completamente distrutta in un incendio sulle cui origini stanno indagando i carabinieri. Il fatto è accaduto a Badolato la notte scorsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato.

La vettura, una Fiat Grande Punto, era parcheggiata in prossimità del condominio dove risiede la proprietaria. Non si registrano danni a persone ma il fumo denso ed acre ha provocato momenti di panico e disagi tra gli abitanti della zona, allarmati da quanto stava accadendo. Le indagini sulle cause del rogo sono condotte dai carabinieri di Santa Caterina sullo Ionio.