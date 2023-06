Anche l’Aurora Messina parteciperà al Campionato di Blind Tennis (tennis per non vedenti)

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’ A.S.D. Aurora “Messina” ha ricevuto l’incarico dalla FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi), di organizzare la 3ª Giornata di Campionato Blind Tennis (tennis per non vedenti) che si terrà presso il “Palamili” (SS. 114 Orientale Sicula), nei giorni 10 giugno 2023 dalle ore 09:00 alle 18:30 ed 11 giugno 2023 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (gli orari di fine attività possono essere suscettibili di variazioni in entrambe le giornate). Coloro che volessero assistere all’evento possono recarsi presso il “Palamili” nei giorni indicati.