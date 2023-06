Aumentano i voli dalla Sicilia per Pantelleria e Lampedusa

StrettoWeb

Più voli della compagnia aerea Dat VolidiSicilia per garantire la continuità territoriale delle isole minori di Lampedusa e Pantelleria verso Catania, Palermo e Trapani, grazie alle regole del nuovo bando di gara assegnato lo scorso aprile. La Dat VolidiSicilia entra così nel sesto anno di servizi aerei per collegare Pantelleria e Lampedusa con gli scali siciliani.

L’operativo del bando sarà in vigore almeno fino al 31 ottobre 2025, raggiungendo punte estive giornaliere di 26 voli effettuati con moderni Atr 72 che collegano gli scali di Catania, Palermo e Trapani con queste due meravigliose isole, offrendo un’opportunità di scelta ancora più ampia grazie al fatto che il collegamento tra Pantelleria e Catania con l’estate passa a quattro frequenze settimanali, ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Più facile anche raggiungere Lampedusa da Catania, con una nuova modulazione delle frequenze in alta stagione che offrirà tre corse al giorno di andata e ritorno nei fine settimana di picco estivo, con partenze al mattino, metà giornata e sera per offrire la massima libertà di scelta. Le tariffe proposte sono molto competitive partendo da 45 euro sulla Trapani – Pantelleria a 67 euro per la Palermo – Lampedusa, tasse e bagaglio incluso.