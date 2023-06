ATM Messina, appalti per oltre 3 milioni di euro

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

ATM Spa Messina comunica che è stata pubblicata la gara d’appalto per un importo di Euro 1.636.814,19, riguardante “Implementazione di sistemi di infomobilità alle fermate”, del sistema di trasporto locale della Città di Messina. La progettazione è finalizzata ad ammodernare e migliorare l’attuale arredo urbano presente alle fermate dei mezzi ATM S.p.A. installando nuove pensiline di tipo smart il cui layout preveda la presenza di una componente tecnologica che possa fornire un sistema di infomobilità d’avanguardia. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare l’attuale arredo urbano presente alle fermate dei mezzi ATM S.p.A. tramite l’installazione di almeno 45 nuove pensiline di tipo smart. Il nuovo layout prevede la contestuale fornitura di paline dotate di display informativo che possa garantire al pubblico la possibilità di restare aggiornati sullo stato del servizio e, eventualmente, sulle modifiche allo stesso. I pannelli fotovoltaici sulla copertura delle suddette pensiline provvederanno all’erogazione dell’energia necessaria al funzionamento dell’apparecchiatura elettronica presente. Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 21/06/2023.

Inoltre, ATM Spa Messina, rende noto che è stata attivata la procedura aperta per un “Accordo Quadro con un solo operatore” per la fornitura di “Sistema di Smart Parking per il controllo degli stalli su strada del centro urbano della Città di Messina”, per un importo di Euro 1.444.818,52. L’intervento prevede lo sviluppo di una componente hardware ed una software per la rilevazione della sosta e l’elaborazione delle informazioni all’utenza, gestione dei pagamenti, gestione ed elaborazione dei big data.

L’importo complessivo della fornitura e della progettazione esecutiva è pari ad Euro 1.444.818,52. Nell’ambito del più generale obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti, il presente progetto di smart parking intende contribuire attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: migliorare l’informazione all’utenza; ridurre il traffico parassita; favorire la multimodalità.

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 21/06/2023. “ATM Spa Messina prosegue il suo percorso di ammodernamento – afferma Pippo Campagna, presidente del Cda – per rendere sempre più efficienti i servizi offerti dalla nostra azienda. Un altro corposo investimento che ci consentirà l’installazione di 45 nuove pensiline di tipo smart con una forte componente tecnologica con E poi abbiamo previsto un sistema di controllo degli stalli su strada altamente tecnologici”.