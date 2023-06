Atletica: Tamberi, ‘Golden Gala? Non sono stato invitato ad assistere, forse non ero gradito’

StrettoWeb

Chorzow, 25 giu. (Adnkronos) – “Perché non sono andato al Golden Gala? Mi sarebbe piaciuto moltissimo, non stiamo a disquisire su come sono andate le cose ma mi sarebbe piaciuto anche solo essere presente, ma alla fine non sono nemmeno stato invitato, forse la mia presenza non era gradita, non mi sono sentito di andare comunque ma guardo oltre, a questa squadra, all’Italia per quanto mi è dispiaciuto molto non andare al Golden Gala, ma non potevo esimermi dal venire qui. L?ho fatto per i ragazzi e per l’Italia. Sono contento e orgoglioso di fare parte di una squadra così forte”. Queste le polemiche parole del campione del salto in alto Gimbo Tamberi sul Golden Gala, dopo aver conquistato l’oro al’Europeo a squadre nell’alto, valido anche per i Giochi Europei in Polonia. “Non andavo sui dettagli del motivo per cui non sono andato al Golden Gala che sono molteplici e poi non sono stato nemmeno invitato, ho ritenuto che forse la mia presenza non era gradita e non sono andato”, ha ribadito Tamberi.