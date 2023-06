AsproClimb5k, successo per 3 atleti: superano i 5 mila metro di dislivello positivo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Grandi numeri, firmati al termine di una grande impresa sportiva, da tre atleti con una passione smisurata per le due ruote che in sella alle loro fedeli biciclette firmano un successo storico. Cagnolo Carmelo, Fallanca Antonino (per gli amici Tony) e Iacopino Davide, soci dell’Asd Aspromontebike con sede presso il Bellavista Park Hotel di Gambarie d’Aspromonte, hanno scelto la sfida più difficoltosa, l’Adventure Mode 3Cime, riuscendo a cogliere un esito positivo con le loro Mtb, grazie a un mix di potenza, coraggio, tenacia e tanta voglia di mettersi in gioco, sfidando loro stessi ed i propri limiti, non mollando neanche quando nei pressi di Montalto sono stati sorpresi da un violento temporale.

Hanno fatto girare le ruote grasse fino a raggiungere un dislivello positivo di oltre 5.500 metri, pedalando per quasi 15 ore e superando il limite di +5.140 m previsti dalla sfida AsproClimb5k. I tre atleti ringraziano tutti gli amici per il supporto ricevuto prima e durante l’attività, nello specifico Tony Fallanca ringrazia con affetto il suo maestro Tatà Sarnè.