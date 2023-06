AsproClimb5k, capolavoro di 2 atleti di Santa Domenica: la grande pedalata di Amadeo e Scappatura

StrettoWeb

Grossi numeri, sottoscritti al termine di una straordinaria impresa ciclistica, da due atleti reggini che in sella alle loro bici da corsa mettono il sigillo ad un successo autentico. Frederic Amadeo e Luigi Scappatura (alias Pallina), entrambi tesserati con il Team Sword Cicli Ilario, hanno scelto il Segmento Mode 3Cime per mettersi in gioco, riuscendo a cogliere, entrambi, dei risultati favolosi, grazie alla potenza sprigionata durante la pedalata. Hanno fatto un giro, da loro scelto, fino a raggiungere un dislivello positivo di circa 5.200 metri, pedalando per circa 12 ore e superando il limite di +5.140 m previsti dalla sfida AsproClimb5k.

Ricordiamo che “AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera individuale rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo che consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come TOP CLIMBER e riceveranno un attestato di partecipazione.