AsproClimb5k, altri 4 atleti reggini superano la sfida: sfondato il muro dei 5 mila metri

Quattro campioni di ciclismo hanno dominato la sfida Asproclimb5k rendendosi protagonisti di una prestazione maiuscola raggiungendo un traguardo storico. Amadeo Christophe e Barreca Antonio, soci del Team Sword Cicli Ilario, con Pellicone Carmelo socio Salinbici e Suraci Domenico socio Mtb Melito hanno scelto la sfida più ardua, l’Adventure Mode 3Cime, centrando l’obiettivo proposto e assaporando il trionfo, grazie a tanta voglia di mettersi in gioco, risolutezza e perseveranza, in una sfida con se stessi, capaci di non fermarsi quando alle luci dell’alba sono stati sorpresi da una pioggia breve e intensa. Complimenti agli sfidanti che hanno superato abbondantemente il limite di +5.140 m previsti dalla sfida AsproClimb5k.

Ricordiamo che “AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera individuale rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo che consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come TOP CLIMBER e riceveranno un attestato di partecipazione.