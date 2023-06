Ascolti tv, ‘Una voce per Padre Pio’ vince il prime time

StrettoWeb

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Con 2 milioni 109mila spettatori, pari al 14.7%, ‘Una Voce per Padre Pio’ trasmesso da Rai1 ha vinto la battaglia degli ascolti della serata di ieri, venerdì 9 giugno 2023. Canale 5, con la prima puntata de ‘La Ragazza e l?Ufficiale’ ha interessato 1 milione 742mila spettatori, ottenendo uno share del 12.9% e conquistando il secondo posto del podio serale. Ad aggiudicarsi la terza posizione in fatto di ascolti è Rete4: ‘Quarto Grado ? Le Storie’ è stato visto infatti da 1 milione 510mila spettatori, totalizzando uno share dell’11.7%.

A seguire, Italia1 trasmetteva ieri sera ‘Chicago P.D.’, che ha incollato al video 1 mln 78mila spettatori ottenendo uno share del 6.3%, mentre su Rai3 ‘Atletica Leggera ? Diamond League’, è stata vista da 841mila spettatori con il 4.9% di share. Rai2, con l’ultima puntata di ‘Spirale di Bugie’, è stata la scelta di 720mila spettatori per uno share del 4.3% mentre ‘Propaganda Live’, in palinsesto nel venerdì di La7, ha ottenuto 709mila spettatori e il 5.7% di share.