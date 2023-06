Asc Swell: Santa Messa celebrata da don Zampaglione

StrettoWeb

Grandissima partecipazione alla settima edizione di Swell organizzata da Asc ad Athena resort e che ha visto la presenza di 1000 atleti di tutte le discipline sportive. Nel pomeriggio c’è stata la S. Messa celebrata dal direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova don Giovanni Zampaglione e concelebrata da don Giovanni Gattuso e don Giovanni Zappalà. Durante l’omelia don Giovanni Zampaglione nello “spezzare” la Parola ha “ringraziato per il saluto iniziale. Rendiamo grazie per questo dono del Dio-Amore e chiediamo che accresca la nostra fede per vivere ogni istante nel nome della Ss.Trinita ‘.Oggi Gesù – ha continuato don Giovanni Zampaglione – parla al Nicodemo che c è in me, in noi. Cosa dice? Ognuno di noi , carissimi atleti e amici deve ricordare che nella nostra vita bisogna mettere al centro l’amore e far ruotare tutto a Cristo -Amore.Una vita che dimentica l’amore e una vita che corre il rischio della noia e della tristezza“. Nel concludere la sua omelia don Giovanni Zampaglione ha “augurato a tutti di vivere la propria passione sportiva mettendola al servizio degli altri ragazzi e giovani”.