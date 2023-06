Reggio Calabria, ASC nella storia: ha fatto esplodere l’Arena dello Stretto

StrettoWeb

La data di domenica 18 giugno 2023 rimarrà impressa nella storia del Comitato ASC Reggio Calabria, che ancora una volta si conferma il Comitato per eccellenza della Calabria e tra i primi a livello Nazionale. All’Arena dello Stretto, con la manifestazione “I Bronzi tra Sport e Cultura” ed il Gran Galà delle Premiazioni, si è celebrata un festa, svoltasi ininterrottamente dalle 9.30 alle 21.00, organizzata dal Comitato in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale Sport Turismo e Tempo Libero della Diocesi Reggio Calabria – Bova.

Presenti fisicamente o per il tramite di intense testimonianze, anche video, le massime Autorità Istituzionali e Sportive del territorio tra le quali la dott.ssa Princi, Vice Presidente della Regione Calabria, il dott. Malacrino, Presidente di Sport e Salute per la Calabria, il dott. Latella, Consigliere Delegato allo Sport e Don Zampaglione che, unitamente ai Consiglieri Comunali Milia, Caridi, Romeo e De Blasi hanno rappresentato i vertici calabresi dinanzi una moltitudine di persone accorse per concludere la stagione sportiva 2022/2023.

La Dea Athena è stata circondata da due maree: quella naturale alle sue spalle con il palcoscenico unico dello stretto di Messina e quello degli atleti, affiliati, famiglie, staff, responsabili dei settori sportivi, società, dirigenti, esponenti istituzionali ed i massimi vertici dello sport che hanno avviato l’evento cantando all’unisono l’Inno di Mameli. Un coro di 10.000 più 1, quell’unità che senza il resto non avrebbe realizzato questo irripetibile obiettivo, ma che con la sua determinazione e consapevolezza delle innumerevoli possibilità del territorio ed ancor più della fame di sport, condivisione e socialità dei reggini è riuscito ad aggregare la moltitudine di persone presenti.

Questo UNO è Antonio Eraclini, visibilmente commosso per la concretizzazione di un sogno, soddisfatto nonostante tutti sacrifici fatti ed incredulo di quanta passione e amorevolezza ci fosse tra i 10.000 presenti. Non parole, ma numeri, comprovati dalle immagini e video eseguiti, anche dai media reggini, di una domenica di giugno, svoltasi tra giochi ed attività sportive fruibili da tutti, come il Soft-Air, freccette e ping-pong, per poi proseguire con il GRAN GALA’ DELLE PREMIAZIONI.

Un elenco interminabile di premiazioni in favore delle società sportive che hanno partecipato da fine ottobre a metà giugno ai 18 Campionati ASC di calcio, oltre che di Pallacanestro, che hanno coinvolto oltre 500 squadre, oltre 6000 piccoli campioni, oltre 30 arbitri, oltre 100 società ed oltre i dirigenti, responsabili, staff, volontari e, soprattutto, i genitori della grande famiglia ASC Reggio Calabria.

Numeri alla mano rappresentati dalla premiazione delle categorie rientranti nelle Piccole Pesti, quali i “Piccoli Campioni” Real Bagnara (1° classificato) e Pro Bagnara (2° Classificato), i “Pulcini S.A.” Real Bagnara (1° classificato) e Union Siderno (2° Classificato), i “Pulcini” Real Bagnara (1° classificato) e Mirabella San Gaetano (2° Classificato), i “Primi Calci S.A. 2015” Ludos Vecchia Miniera (1° classificato) e Pro Bagnara (2° Classificato), i “Primi Calci” Audax Locri (1° classificato) e Maestrelli (2° Classificato) e gli “Esordienti” Ivan Castiglia (1° classificato) e Pro Bagnara (2° Classificato).

Particolarmente emozionanti i premi Fair play all’atleta Mattia Parisi, Felice Cotroneo, Responsabile Pro Bagnara, Audax Locri, ASD Rosarnese in rappresentanza dei valori dello sport, del rispetto delle regole del gioco e degli avversari sia in campo che fuori dal campo, oltreché alla Magirecal, squadra di calcio dei magistrati reggini che si sono messi in gioco insieme ad ASC Reggio Calabria, consapevoli della mission rappresentativa del Comitato.

Menzione anche agli altri Campionati di calcio “Business CUP” con FG Sarnia Sanità (1° classificato) e System House – Latella Ascensori e Clichè (2° Classificato), “Interforze “ vinto dal Reparto Mobile, “Play Off “ Baschi Verdi (1° classificato) e Questura (2° Classificato) e per ultimo, ma non per importanza, i LumaGold, vincitori del Primo Campionato di Pallacanestro ASC.

Premiazioni eseguite direttamente dai Consiglieri Comunali al tramonto di una calda domenica di giugno, con la riproduzione delle immagini dei momenti più rappresentativi dei Campionati ASC e dei suoi innumerevoli protagonisti.

Le parole di un commosso Antonio Eraclini, Presidente di ASC

Visibilmente emozionato il Presidente ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini: “Se oggi dovessi fermarmi non avrei nulla da recriminare. ASC Reggio Calabria è nata e cresciuta da sola, con alle spalle unicamente la determinazione del sottoscritto e dello staff, desiderosi di costruire e consapevoli di poterlo fare, nonostante le difficoltà e l’incertezza del futuro. Dal 2014 ad oggi abbiamo creato una famiglia immensa, come immenso è il calore che quotidianamente riceviamo dai tesserati, dalle famiglie ed immensa è la determinazione dei Responsabili dei vari settori tecnici, dello staff e dei volontari che senza sosta e senza orario lavorano per realizzare ciò che oggi abbiamo celebrato: una festa! Oggi è stato possibile grazie al sudore ed ai sacrifici di tutti, alle attività, ai sorrisi ed alla perseveranza”.

“Non mi stancherò mai di ringraziare tutti coloro che hanno direttamente o indirettamente permesso di realizzare questo sogno, i protagonisti sul campo e fuori dal campo, le società, le Federazioni, le famiglie, lo Staff ASC, gli arbitri ed ufficiali di campo e, in particolar modo, il Responsabile ASC del settore calcio Giovanili Carlo Vitale e la segreteria del settore calcio con Amedeo Basile, i Responsabili settore calcio Giovanni Minniti, Francesco Luvarà e Francesco Massara e, per quanto riguarda la pallacanestro, il Responsabile Basket Giovanni Simone con Pia Basile”.

“Ma un ringraziamento particolare va a ASC Nazionale sempre al mio fianco insieme al mio amico e collega Renato Raffa, un visionario come me con cui oggi sono fiero di poter festeggiare un anno di sport, aggregazione e divertimento reso possibile grazie all’impegno incessante di tutti. La stagione ancora non è finita perché il prossimo 30 giugno, 1 e 2 luglio organizzeremo a Rossano le finali Nazionale di calcio Amatori a conclusione di una strepitosa stagione ASC”.