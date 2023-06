Arte, terra, storie in cammino: il via all’evento esperienziale “Kaminion Fest” nel reggino

StrettoWeb

Kaminion Fest è un evento organizzato dal Comune di Camini (RC) nato da un’idea della direttrice artistica Daniela Maggiulli (Casa della Poetessa) e progettato da Maria Faragò (progettista europeo e operatore culturale). L’evento è reso possibile grazie alla stretta sinergia tra la galleria studio d’arte “Duçi Contemporanea” di Chiara Scolastica Mosciatti e la PROLOCO di Camini, in collaborazione con scultori locali residenti o emigrati: Mariella Costa, ideatrice del “Parco degli Dei” di Roccella, Giuseppe Vilardo, Luciano Pezzano, Saverio Coluccio e Antonio Toscano. Al Kaminion Fest collaborano personalità già attive e coinvolte in eventi simili, quali “La Luna e i Calanchi”, di Aliano (MT), “Verso Sud” di Corato (BA), i “Giardini delle Esperidi” di Zagarise, il “Siluna Fest” di Acri, “Margini” di Paola, “Ferula Ferita” di Altamura (BA), “Esserci senza esserci” di Prato, solo per citarne alcuni.

Kaminion FEST è un luogo aperto al mondo, un incontro di arti e di artisti: scultori, poeti, pittori, narratori di storie e di vite, produttori di trame, di libri, di sapori, di sogni. Kaminion FEST è una collezione di arte nascosta negli angoli del borgo, fra le case di pietra e cemento e

sotto gli archi nei vicoli, un laboratorio a cielo aperto, generativo di bellezza che nasce da mani sapienti che modellano sabbia e pietra, parole e suoni, “doni a lungo termine”, delicati e potenti come versi di poeta.

Kaminion FEST è un cammino nello spazio e nel tempo, nei luoghi sconosciuti e sorprendenti della valle dello Stilaro, pieni di storia e di scoperte, dalla terra al mare, dalle calate di argilla delle colline ai draghi del mosaico del parco archeologico di Monasterace Marina. Kaminion FEST è un incontro speciale, la creazione di una comunità unica e provvisoria, che unisce gli abitanti del borgo con gli artisti che vengono da lontano e con tutti i visitatori che accetteranno l’invito.

Nasce per connettere persone che hanno voglia di incontrarsi e di conoscere un borgo, la sua storia, i suoi abitanti, antichi e contemporanei, calabresi e del mondo. È un incontro di amici, viaggi, luoghi, racconti, sapori. Kaminion FEST è un cammino a voce bassa, meravigliato e meraviglioso, sulla terra e fra le pietre, una scoperta di cose qui presenti da sempre che aspettano dei piedi in cammino, degli occhi clementi, un verso riuscito, per essere vissute, sentite, vedute, narrate anche ad altri.

Kaminion FEST ha momenti intimi e sussurrati, per pochi, per chi vuole andare piano e oltre, e vuole vivere il “catoio” di una casetta di paese piuttosto che una sala conferenze, la voce dal vivo piuttosto che quella di un microfono, un vicolo in salita piuttosto che un corso cittadino. Laboratori artistici, atelier, gallerie d’arte, momenti poetici, performances, installazioni, banchetti. Kaminion FEST è possibilità di assistere alla generazione di opere d’arte, è scultura di roccia, di sabbia, di carta e di parole, è bellezza che nasce per rimanere, a volte per trasformare.

Kaminion FEST è anche mito, teatro, letteratura, musica, festa, falò sulla spiaggia, buon vino, cibo e cose buone. E ancora racconti: di viaggi, di vite, di resistenza, antica e contemporanea. Kaminion FEST è festa di comunità, allegria, vivacità, bambini felici, incontri esotici fra bancarelle di cibo, musica, artigianato e autoproduzioni. La festa è molto di più di tutto questo, perché tante cose accadranno, tante persone si incontreranno, tanti amori nasceranno, e questo non si può e non si deve scrivere in un programma.

Si comincia venerdì 21 luglio in piazza del Municipio, di fronte alla scultura “l’arciere”. Nelson Carrilho , autore dell’opera, si esibirà ancora una volta nella “danza della creazione” rito di inaugurazione del festival e di tutti i suoi ospiti. Di seguito, ci sarà la presentazione del festival, dei gruppi di artisti e dei laboratori. Due voci narranti, il cantastorie pugliese Emar Orante e la giovane Doha, accompagneranno i visitatori lungo i vicoli del borgo alla scoperta delle botteghe, delle gallerie, delle mostre, delle installazioni, dei cantieri, delle postazioni d’artista con gli scultori al lavoro. La serata proseguirà con una cena calabrese, vino buono e il reading poetico notturno “Creatura composita” di e con Giuliano Maroccini nel piccolo teatro Falcone e Borsellino del centro storico. Per gli amanti delle ore piccole si va avanti con un after, all’insegna di drink e amicizia al bar.

Sabato 22 è una giornata movimentata, che inizia presto, con una sessione di yoga e una passeggiata poetica lungo i sentieri di campagna. Sentiremo risuonare di migliaia di anni le pietre e forse incontreremo

le caprette nere tipiche di questi posti, fra racconti e visioni allo stesso respiro del tempo. Nel passato poetico saremo anche nel pomeriggio, con l’archeologo poeta Francesco Cuteri, e incontreremo draghi,

delfini, ippocampi nel museo di Monasterace. Per gli amanti dei falò sulla spiaggia, una bella festa su stuoie e cuscini, con vino e panini, altre storie e musica dal vivo con Fabio Maccagnino fino a notte fonda.

Domenica 23 si torna al ritmo del borgo, al suo cielo azzurro e silenzioso e al suo passo lento. Due laboratori, una poetico e l’altro creativo, riempiranno la mattina di chi vorrà svegliarsi presto. Nel

pomeriggio ci sarà l’inaugurazione delle opere scultoree prodotte durante il festival, con visita sui siti e incontro con gli scultori. Nel tardo pomeriggio l’inaugurazione ufficiale della galleria “Duçi Contemporanea”, performance dada con Ina Ripari, e aperitivo. In serata un variopinto mercatino e la sua allegria riempiranno la piazza del paese per la serata finale, con degustazioni, pizza e birra.

Per chi vorrà e potrà anticipare il proprio arrivo, ci sarà un’anteprima del festival, giovedì 20, sulla costa di Roccella, un’immersione nel mito alla scoperta del Parco degli Dei. In questo contesto magico e mitologico si potrà assistere al reading “Amalìa, Diario di una strega” con Imma Guarasci, scritto e diretto da Maria Faragò. E per chi proprio non ce la fa ad andar via, sarà possibile fermarsi anche lunedì 24, in una specie di OFF festival, con visita ad un’azienda agricola e degustazione di formaggi freschi, una passeggiata paesologica a

Riace con visita al Villaggio Globale e alla “Casa della Poetessa”. Sarà una bella occasione per prendere un drink al bar del paese e incontrare i protagonisti dell’accoglienza del Modello Riace.