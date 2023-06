In arrivo il ddl sulla sicurezza stradale, Salvini: “droga, alcool e smartphone, metteremo norme molto severe”

StrettoWeb

“Entro la prossima settimana porteremo, come promesso, il disegno di legge sulla sicurezza stradale“: lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo in un cantiere in Umbria. “Anche stanotte uno trovato positivo ad alcol e droga ha ucciso un ragazzo sulle strisce pedonali, piuttosto che cinque imbecilli che per fare una gara hanno ucciso un bimbo di cinque anni, quindi ci saranno norme di assoluta severità” ha aggiunto. “Visto che il buon senso non basta – ha sottolineato ancora Salvini – la gente dovrà avere paura, paura, di mettersi al volante drogato o ubriaco“.

“Sul telefonino ho chiesto alla polizia stradale una stretta particolare“: lo ha sottolineato il ministro Matteo Salvini in visita in Umbria parlando di sicurezza stradale. “Buona parte degli incidenti deriva da distrazione e se ti becco a chattare o a usare il telefonino ti fermi. Non è che ti faccio la multa ma ti fermi con la macchina lì” ha aggiunto. “Abbiamo anche previsto – ha detto ancora Salvini – che i neopatentati per i primi tre anni non possano guidare auto di grande cilindrata perché uno che ha la patente da un anno se gli metti in mano una Lamborghini, Porche o altro non è cosa intelligente da fare. Dovrai aspettare“.