L’Arcivescovo Morrone ha ricevuto la visita della Commissione Pari Opportunità della Calabria

Il presidente della Conferenza Episcopale calabra, l’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova Mons. Fortunato Morrone, ha ricevuto la visita della Presidente Anna De Gaio e della Vice Presidente Rosellina Madeo della Commissione Pari Opportunità della regione Calabria. Nel corso dell’incontro, improntato alla massima cordialità e disponibilità, sono state condivise amarezze e speranze per la situazione femminile in generale. Nel Mezzogiorno e in Calabria in particolare e si è convenuto sull’opportunità di dar vita a progetti condivisi che possono in qualche misura essere strumenti preziosi e concreti per colmare il divario ancor oggi esistente tra i generi .

L’idea progettuale che verrà pensata con l’apporto di tutte le Commissarie sarà discussa nel corso di una prossima audizione all’interno di una sessione della Conferenza Episcopale Calabra. Così in una nota la Prof.ssa De Gaio Anna – Presidente Commissione Pari Opportunità, e l’Avv. Madeo Rosellina – Vice Presidente Commissione Pari Opportunità.