Apprensione a Messina, scomparso 17enne. L’appello della mamma: “Daniel torna… non ti preoccupare di niente”

Apprensione a Messina per la scomparsa di Daniel, giovane di 17 anni che si è allontanato nel pomeriggio di sabato 10 giugno e non ha più dato sue notizie. Il suo cellulare risulta spento e i familiari non riescono a mettersi più in contatto con il ragazzo tanto che hanno chiesto aiuto a Chi l’ha visto.

“Daniel lo sai che ti vogliamo tutti bene, torna… non ti preoccupare di niente“, sono queste le parole disperate della mamma di Daniel.

Daniel è alto 1.65, ha gli occhi verdi e i capelli castani: i segni particolari sono due cicatrici una sulla mano sinistra e una sulla gamba destra.