Anniversario Guardia di Finanza, Schifani: “gratitudine per la dedizione al servizio della legalità”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Rivolgo un messaggio di apprezzamento e gratitudine alle donne e agli uomini della Guardia di finanza per la professionalità e la dedizione con cui è impegnata quotidianamente e in tutto il territorio regionale nel contrastare i fenomeni illeciti, al servizio della comunità e per la legalità“. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che parteciperà questo pomeriggio, a Palermo, alla cerimonia per il 249° anniversario della fondazione della Guardia di finanza.

“Riconfermo la disponibilità del governo regionale a una collaborazione istituzionale con le Fiamme gialle per combattere efficacemente ogni possibile fenomeno corruttivo all’interno degli uffici – conclude il presidente Schifani – per garantire ai cittadini trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa”.