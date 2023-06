Il dramma di Annalisa Minetti: “ho perso la vista, ormai solo nero totale”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La sua intervista ha scosso il mondo dello spettacolo e non solo. Annalisa Minetti, a 46 anni, ha perso la vista. Lo ha confessato lei stessa a “La Verità”, rivelando anche il suo stato d’animo: “Un po’ rosico, che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta, e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora non più, nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando, ma neanche me ne accorgo a questo punto. Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce. Faccio quel che posso”.

Dalla partecipazione a Miss Italia nel 1997, alle vittorie nel Festival di Sanremo, passando ai successi nello sport, alle Paralimpiadi. Questo è Annalisa Minetti, che a 26 anni scopre la patologia oculare (retinite pigmentosa, seguita poi dalla degenerazione maculare) e da quel momento è costretta a combattere, fino alla confessione di questi giorni.