Anir Confindustria: “riconosce ruolo alle mense scolastiche”

“Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato in questi giorni l’importante progetto “Agenda Sud”, volto a superare il divario delle opportunità d’istruzione di studenti e studentesse tra Nord e Sud Italia. Una serie di interventi previsti per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra i dieci punti di potenziamento elencati, c’è un importante riconoscimento e una grande opportunità del servizio pubblico e formativo fornito, ogni giorno, nelle mense scolastiche del nostro Paese, che ricordiamo è un momento che è parte dell’attività didattico-scolastica. Molto bene il programma Agenda Sud, che va a insistere nel Sud e nelle Isole dove il 66% degli alunni non ha opportunità di fruire del servizio mensa, visto che solo nel 16% delle scuole del Sud e delle Isole vi è un servizio attrezzato di mensa. Crediamo che sia un primo e importante passo verso quello che chiediamo da tempo, il pieno riconoscimento dell’utilità formativa del servizio mensa nelle scuole e che oggi invece viene classificato spesso come un semplice servizio a domanda individuale. Un progetto a cui Anir Confindustria offre la massima collaborazione“. A dirlo è il presidente designato di Anir Confindustria, Massimo Piacenti.