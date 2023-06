Ambulanze non medicalizzate: ancora un altro morto a Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Sembra quasi una storia inventata, ma quella che riportiamo è l’ennesima tragedia la quale, ancora una volta, poteva essere evitata: solo qualche giorno fa, il 27 maggio scorso, riportavamo la notizia di un 37enne di Corigliano-Rossano, colto da malore ma soccorso da un’ambulanza non medicalizzata. Poi, il genio: il 118 chiama un altro mezzo ospedaliero ma da Trebisacce, che dista circa 50 min. Morale (amarissima) della favola: l’uomo è morto, dopo due ore di attesa straziante. Una perdita gravissima, che non avremmo mai voluto raccontare di nuovo, soprattutto così presto e con lo stesso triste epilogo.

Un uomo di origine rumena, residente a Rossano, è stato colto improvvisamente d’infarto. Come da prassi, è stato allertato il 118 che, ancora una volta, ha inviato un’ambulanza senza il medico a bordo. Una faccenda assurda, soprattutto perché per patologie di questo tipo, anche i secondi risultano fondamentali per salvare il paziente in pericolo. Nonostante la risposta tempestiva da parte di un altro mezzo, questa volta medicalizzato, e di un elisoccorso da Cirò Marina, l’uomo è stato comunque stroncato dal malore e non ce l’ha fatta. Due ambulanze, un elisoccorso e momenti di disperazione quando, onestamente, bastava solo un medico a bordo.