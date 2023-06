Un altro trattore fatale in Calabria: il mezzo si ribalta, uomo muore schiacciato

StrettoWeb

Un altro incidente in trattore è costato la vita a un altro uomo in Calabria, dopo il triste episodio di questa mattina in Provincia di Reggio Calabria, dove a perdere la vita è stato un ragazzo di 14 anni. In serata, infatti, un pensionato di 74 anni è morto a Rocca di Neto, nel crotonese.

L’uomo, Antonio Iozzi, stava lavorando in un terreno per aiutare un suo conoscente. Il trattore in cui era alla guida, però, si è ribaltato, lo ha schiacciato e per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sull’incidente hanno avviato indagini i carabinieri per ricostruirne la dinamica ed accertare eventuali responsabilità. Sul posto, per gli accertamenti tecnici, anche i vigili del fuoco.