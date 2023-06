Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria e lavori Pnrr, le precisazioni di Webuild sull’inizio dei cantieri

StrettoWeb

“Webuild non registra alcun ritardo nei propri progetti aggiudicati nell’ambito del PNRR. I lavori proseguono spediti nei cantieri già avviati, e in quelli di recente aggiudicazione si sta procedendo con le attività di progettazione, rispettando tutte le scadenze previste, inclusa la data di consegna prevista nel 2026″. Così in una nota il colosso delle costruzioni, che poi fa alcune precisazioni in merito ai lavori di Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

“In particolare, per l’ultima assegnazione, la tratta della linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, assegnata lo scorso 12 maggio, la consegna delle prestazioni è avvenuta il 31 maggio, e sono pertanto iniziate le attività propedeutiche per l’inizio dei lavori, in particolare le attività di topografia ed indagine geologica, necessarie alla redazione del progetto”.