Alta Velocità a Reggio Calabria: le proposte per ridurre i tempi delle tratte ferroviarie

Diciotto associazioni reggine, capeggiate dal Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano, hanno inviato una lettera congiunta al Ministro Salvini, al Governatore calabrese Occhiuto, ai senatori reggini Irto e Minasi, al Sindaco f.f. metropolitano Versace e ai Presidenti di Camera di Commercio e Confindustria. Il tema? L’Alta Velocità a Reggio Calabria, con la richiesta di ridurre i tempi di alcune tratte ferroviarie. Ecco di seguito la missiva integrale.

“Gentilissimi facendo seguito alla tavola rotonda, organizzata dalle scriventi Associazioni e Club, avente ad oggetto “la linea ad Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria: quali prospettive?” ed al lungo ed approfondito dibattito sui vari temi emersi, che ha riaffermato in primo luogo l’imprescindibilità della realizzazione della precitata linea ad Alta Velocità ritenuta l’asse portante del traffico ferroviario da e verso la Calabria e la Sicilia alla luce dell’attuale vuoto assoluto di collegamenti ferroviari di tale tipo a sud di Salerno”.

“Inoltre, in attesa di conoscere le prospettive future della nuova linea, è stato proposto il ripristino della percorrenza di 4 ore e 30 minuti tra Roma e Reggio Calabria, già ottenuta con il treno Frecciargento 8352, che partendo da Reggio Calabria alle 6:48 arrivava a Roma alle 11:35, effettuando 4 fermate al fine di agevolare i passeggeri diretti, o provenienti, nelle città metropolitane di Reggio Calabria e Messina”.

A tal fine

si richiede l’intervento delle SS. LL.

“Dai dati in nostro possesso, emerge che dal 2017 ad oggi alcune caratteristiche in alcuni rami della linea sono migliorate, per cui è auspicabile che il tempo di 4 e 31 minuti sia subito ripristinato e, ove possibile, ridotto”.

“Risulta nello specifico incomprensibile che le Frecce impieghino da Reggio Calabria a Roma (considerando la generica giornata feriale del 24 maggio 2023): 5h e 40 minuti, 5h e 13 minuti, 6h e 16 minuti, 5h e 25 minuti; 5h e 44 minuti, 5 h e 10 minuti, 5h e 25 minuti, 5h e 5 minuti”.

“Risulta nello specifico incomprensibile che a parità di tracciato, nel 2017 si impiegasse di meno. Si veda ad esempio la tratta Paola – Salerno che veniva percorsa in 91 minuti e che viene adesso percorsa in 107 minuti dal treno più veloce. Risultano poco comprensibili anche alcune fermate. Per tali fermate sarebbe opportuno che le strutture tecniche del Signor Ministro possano verificarne la frequentazione. Ad una prima lettura si ritiene che alcune fermate siano con scarsissimo numero di viaggiatori, tendente a zero. Ad esempio la fermata di Afragola del Frecciargento più veloce”.

“Inoltre considerando il valore medio di 1 ora in più su tutti i treni, rispetto al 2017, si sottolinea come questo tempo gravi non solo sui viaggiatori calabresi ma su tutti i viaggiatori siciliani, in particolare quelli in partenza da Messina. Si richiama infine che 4h e 30 minuti è il tempo limite per poter svolgere le attività di lavoro con rientro nella stessa serata, evitando quindi costi aggiuntivi di permanenza. In attesa di Vs riscontri porgiamo i più cordiali saluti”.