Aiac Calabria, tutto pronto per “Premio Viola” e riconoscimento ad allenatori emeriti. Ci sarà Cozza

Lunedì 26 Giugno l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio calabrese celebrerà l’esperienza dei propri associati che vantano oltre 25 anni di tesseramento, i quali saranno premiati nel corso della serata di gala che si svolgerà presso il Cineteatro Metropolitano del dopo lavoro ferroviario, sito in Via Nino Bixio al numero 44 in Reggio Calabria.

La festa di chiusura della stagione sportiva 2022/2023 vedrà, oltre ai saluti istituzionali del Consigliere nazionale Roberto Bellomo, del Presidente regionale Girolamo Mesiti e del Presidente provinciale di Reggio Calabria Pasquale Sorgonà, anche la partecipazione di Mister Francesco Cozza, del Professore Santi Cannistrà e di Mister Francesca Stancati, impegnati in significative lezioni e dibattiti formativi. Mister Cozza terrà un clinic in merito alla importanza della tecnica individuale ed alla evoluzione futura del ruolo del trequartista all’interno del calcio moderno, Il Professore Cannistrà e la Mister Francesca Stancati relazioneranno in merito ai due progetti didattici federali implementati nel corso della stagione appena conclusa.

In ultimo, ma non di certo per importanza, l’assegnazione della seconda edizione del Premio “Stefano Viola 2023”, la premiazione dei migliori tecnici reggini nella stagione appena conclusa, per le categorie di Eccellenza, Promozione e Prima categoria. Queste le parole del Presidente Mesiti: “Sarà un evento di prestigio per AIAC Calabria che chiuderà ufficialmente la stagione calcistica 2022/2023. Premieremo l’anzianità di servizio, ma anche il merito, perché nel nostro mestiere più che in molti altri, se non ci si aggiorna costantemente non si cresce professionalmente.” Continua il Presidente regionale: “Per tale motivazione l’incontro è impreziosito con le lezioni formative tenute dai Mister Cozza e Stancati e dal Professore Cannistrà. Un ennesimo tassello della programmazione e dell’attività di AIAC sul territorio calabrese”. L’appuntamento è fissato alle ore 17.30 con, naturalmente, l’ingresso gratuito.