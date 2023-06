Aggressione nella notte: picchiato e derubato ex sindaco del cosentino

StrettoWeb

Un paesino di poco più di 1000 abitanti, sulle colline della provincia di Cosenza, è stato scosso da una ferocia inaudita: due giorni fa, l’ex sindaco di San Donato di Ninea Francesco De Rose, è stato aggredito e derubato nel cuore della notte. Secondo le prime ricostruzioni, erano le tre di notte circa quando 4 persone, a volto coperto, si sono intrufolate nell’abitazione di De Rose, medico 72enne, dalla finestra mentre dormiva. Sorpreso in camera da letto, è stato prima bendato e legato, poi malmenato per estorcergli denaro.

L’ex sindaco ha dato loro quanto aveva in casa in quel momento, poche centinaia di euro, e si sono poi dati alla fuga, non senza aver messo l’intero abitato a soqquadro in cerca di altra refurtiva. Dopo l’aggressione, ancora sotto shock, il medico ha chiamato all’ospedale di Castrovillari per chiedere aiuto, pieno di lividi e ferite che i delinquenti gli avevano provocato. De Rose si trova ora ricoverato al nosocomio di Castrovillari dove rimarrà per qualche giorno per gli accertamenti del caso. Le forse dell’ordine intanto, si sono già messi sulle tracce dei 4 ladri, descritti con accento est europeo.