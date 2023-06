Aeroporto Reggio Calabria, continuano gli scontri: la Filt Cgil attacca Chindemi (Task Force)

StrettoWeb

“La replica di Chindemi, con tutto il rispetto, è davvero incomprensibile e strabiliante, eppure avevamo pregato tutti di rispondere non in politichese ma in modo chiaro. Abbiamo posto legittimamente domande alle quali ancora una volta la Città Metropolitana si è sottratta. La Filt-Cgil alza polveroni se chiede se le motivazioni date nel 2017 per non entrare nel capitale sociale della Sacal sono le stesse di oggi? La Filt-Cgil strumentalizza se continua a domandare quali posizioni aveva assunto la città metropolitana nel difendere 107 lavoratori licenziati? La Filt-Cgil mistifica fatti quando rileva di avere denunciato 8 mesi prima il tentativo di privatizzazione della Sacal che avrebbe di fatto chiuso lo scalo reggino e di non avere avuto reale sostegno dalla Città Metropolitana? La Filt-Cgil produce disinformazione quando chiede chi sono i privati con cui si sta discutendo? La Filt-Cgil emette sentenze quando chiede che la Società sia a controllo e partecipazione pubblica?”

“Queste domande, ma forse bisogna cominciare a porne altre, non hanno ricevuto alcuna risposta. Inoltre, come si difendono gli interessi dello scalo di Reggio? Facendo entrare alcuni privati in una società di gestione e regalando le risorse della Regione Calabria solo allo scalo di Lamezia? Infine, l’avvocato Chindemi ci chiede un dibattito pubblico. Ovviamente non ci sottraiamo e parteciperemo con un nostro dirigente all’incontro che sta organizzando la Città Metropolitana con il Presidente della Giunta, i parlamentari, la Sacal ed altri. Visto che siamo stati sfidati aspettiamo l’invito! Avvocato Chindemi non è che adesso non ci invitate più?”.

Così in una nota il Segretario Filt-Cgil Reggio Calabria Domenico Laganà in merito alla questione Aeroporto di Reggio Calabria.