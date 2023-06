Addio alla malasanità in Calabria: arrivano altri medici cubani nella zona della Sibaritide

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La malasanità calabrese sarà ormai un lontano ricordo, o almeno così si spera: dopo le disgrazie che si sono avvicendate nell’ultimo mese, tra ambulanze demedicalizzate e reparti a rischio chiusura, ecco che arrivano i “salvatori”, come promesso dal Presidente Occhiuto: altri medici cubani, precisamente da L’Avana, giungeranno a dare man forte ai presidi ospedalieri della zona della Sibaritide. Dopo l’assestamento di un nutrito gruppo di medici proveniente dall’estero nella zona della Locride, ora tocca rafforzare il personale sanitario della provincia di Cosenza. In particolare, secondo quanto riportato da Antonello Graziano, nuovo direttore generale dell’Asp di Cosenza, sarebbero 18 gli specialisti destinati alle aziende sanitarie del territorio dello Jonio Cosentino, in particolare verranno impiegato al “Giannettasio” di Rossano, al “Compagna” di Corigliano e allo spoke di Trebisacce. Le figure specializzate ricopriranno i ruoli di pediatri, ortopedici, anestesisti, un cardiologo e un ginecologo.

Il direttore generale dell’Asp cosentina appare soddisfatto dell’ampliamento dell’organico: “una boccata di ossigeno che alla vigilia dell’estate assume ancora più importanza per i nostri pronto soccorsi che, con le nuove leve, potranno fronteggiare meglio l’aumento dei flussi, dovuto alla crescita della popolazione che nel periodo delle vacanze aumenta nelle nostre città, e avranno anche più personale per sostituire i medici che andranno in ferie“. Non solo quindi un necessario ampliamento del personale sanitario, ma anche una migliore qualità di vita per coloro che, ormai da anni, sono costretti a fare turni massacranti mettendo a repentaglio la loro incolumità e quella dei pazienti.

Altra importante novità, l’attivazione di corsi di formazione per personale medico, paramedico e infermieristico: il topic sarà quello della telemedicina, con una guida per l’utilizzo di dispositivi elettronici in grado di accelerare le operazioni di routine all’interno del percorso sanitario. Infine, il direttore generale Graziano conclude con un’importante aggiornamento per i lavoratori precari: “è alla firma la delibera per stabilizzare altre 150 persone aventi diritto che in questi anni hanno lavorato con contratti di collaborazione e che possono essere assunti a tempo indeterminato. Questo passo – conclude Graziano – è importante sia per dare fiducia al personale e alle relative famiglie, sia per rendere più saldo il legame tra lavoratore e azienda”. Non ci resta altro che aspettare e sperare, per l’ennesima volta, che avvenga quella svolta in grado di tutelare, in maniera adeguata, la saute dei cittadini calabresi.