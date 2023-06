Acr Messina, conferme sull’iscrizione: Sciotto ci ripensa. Ma ora cede?

StrettoWeb

La percezione era quella, come evidenziato in un articolo di ieri, e cioè che alla fine Sciotto l’avrebbe iscritta. Non c’è, almeno per il momento, un’ufficialità, ma secondo quanto ci risulta c’è la conferma sui bonifici inviati e c’è la conferma sull’iscrizione dell’Acr Messina, come anche rivelato da alcuni media nazionali. Sciotto, dunque, ci ripensa, e come 12 mesi fa iscrive la squadra al campionato nonostante le “minacce” di non iscrizione.

Ricordiamo la conferenza stampa di qualche settimana fa e la nota stampa di qualche giorno fa. In mezzo le interlocuzioni con Mannino e una trattativa nata e morta quasi subito. Sciotto chiedeva garanzie che a detta sua Mannino non avrebbe fornito; quest’ultimo chiedeva invece al Presidente di iscrivere la squadra perché “non lo posso fare io”. Alla fine la trattativa è chiusa – soprattutto per Sciotto – ma c’è anche l’iscrizione. E quindi ora la domanda sorge spontanea: Sciotto cede?