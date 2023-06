StrettoWeb

La 32ª edizione della Sagra del Pesce Spada si svolge ad Aci Trezza, in provincia di Catania, il dal 16 al 18 giugno 2023, ma per chi non può partecipare in queste date il tutto si ripropone dal 7 al 9 luglio, sempre allo Scalo di alaggio in Piazza Giovanni Verga a partire dalle ore 20.