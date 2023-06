Nuovo accordo tra Ita Airways e Turkish Airlines: partenze anche da Palermo, Catania e Lamezia

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Inizio di una nuova partnership tra ITA Airways e Turkish Airlines da luglio 2023. “L’accordo firmato tra le due compagnie di bandiera – si legge in una nota – offrirà una maggiore flessibilità in termini di possibilità di volo per i clienti di entrambe le compagnie aeree tra l’Italia e la Turchia“.

I codici di volo di ITA Airways saranno applicati sui voli di Turkish Airlines tra Roma e Istanbul; allo stesso tempo Turkish Airlines collocherà i suoi codici su 9 destinazioni di ITA Airways in Italia partendo da Roma, tra cui Brindisi, Bari, Catania, Firenze, Genova, Palermo, Lamezia Terme, Torino e Trieste.

L’amministratore delegato di Turkish Airlines, Bilal Eksi, ha dichiarato: “Roma e Istanbul sono sempre state città eccezionali per attrarre e mettere in contatto le persone. Sono fermamente convinto che questo accordo di codeshare tra Turkish Airlines e ITA Airways svilupperà il network già esistente, offrendo un numero ancora maggiore di destinazioni e favorirà la cooperazione e il traffico tra due Paesi ad alto potenziale. Inoltre, questa partnership è un passo importante per stimolare il turismo, espandere il bacino d’utenza di Turkish Airlines e migliorare i vantaggi per i clienti“.

L’amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways, Fabio Lazzerini, ha dichiarato: “Con l’accordo di codeshare con Turkish Airlines continua la nostra strategia commerciale di crescita, realizzata anche grazie alle partnership con i maggiori vettori mondiali. Grazie all’accordo con Turkish Airlines, per tutti i passeggeri ITA Airways si apre una via d’accesso privilegiata verso Istanbul, una delle città più affascinanti e ricche di storia al mondo. Questo accordo rappresenta il 32esimo codeshare della Compagnia: un risultato eccellente che siamo riusciti a raggiungere in meno di due anni“.