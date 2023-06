Accoltellamento a Cosenza: colpevole condannato agli arresti domiciliari

StrettoWeb

La macchina della giustizia si è mossa velocemente rispetto all’aggressione avvenuta ieri pomeriggio in Viale Parco a Cosenza, dove un litigio tra due parenti è sfociato in un accoltellamento. Il giudice monocratico del Tribunale di Cosenza, Stefania Antico, ha giudicato per direttissima l’uomo accusato di lesioni aggravate condannandolo agli arresti domiciliari. La vittima invece, che ha riportato escoriazioni è ferite alla testa, è stata dimessa ieri dal Pronto Soccorso di Cosenza. Il colpevole, di nazionalità straniera e senza fissa dimora, sconterà la pena in uno stabilimento di via Reggio Calabria, zona in cui, tempo addietro, sostavano le cosiddette “baracche degli zingari”. La prossima udienza è fissata per il prossimo 3 luglio.