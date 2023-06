A San Lorenzo la prima pedalata laurentina e dopo un ristoro con piatti tipici calabresi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si è conclusa ai piedi dell’olmo di San Lorenzo la prima pedalata laurentina, con la benedizione alla partenza di don Jhon Leula e don Giovanni Zampaglione e all’arrivo di don Domenico Nucara. Tutti a gustare i piatti tipici calabresi dopo un breve giro per le vie dell’ antico borgo.

Esprime soddisfazione l’Assessore Francesca Pizzi, delegata allo Sport e al Turismo, per questo evento che ha avuto il piacere di seguire dalla mattina quando a Marina di San Lorenzo si sono dati appuntamento piu’ di 70 ciclisti. Si complimenta con le associazioni organizzatrici: Calabriamoci e Niki e con le associazioni laurentine tutte. Come sempre vince la squadra e i risultati si vedono.

I ringraziamenti vanno anche ai colleghi Spizzica e Scaramozzino che hanno cofinanziato l’evento e al consigliere Giuseppe Minnella co-organizzatore e amante del ciclismo. Quando le iniziative sono valide, non esiste maggioranza e minoranza, si collabora tutti per il bene del Comune. Al saluto mattutino anche a nome del sindaco Giuseppe Floccari, assente per impegni, l’Assessore invita i ciclisti a godere del panorama durante il tragitto, ad innamorarsi della bellezza ed a mostrarla ad altri attraverso i racconti affinchè possano essere invogliati a venire e a visitare i nostri borghi.

A seguire, il passaggio da San Pantaleone per un breve ristoro organizzato dalla comunita’ locale che accoglie i ciclisti nella bellissima e panoramica Piazza Fontana. In fine è l’Olmo che fa sintesi e raccoglie tutti in una incantevole Piazza Margherita allestita a dovere e anche quando va per piovere, non lascia solo nessuno, riparando tutti sotto le ampie e verdi fronde di un olmo che, grazie alle cure prodigate e fortemente volute in particolare dai consiglieri del posto, sta rinascendo come il nostro Comune.