A Messina iniziativa con David Lloyd | DATE

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Tirate fuori le maschere di Guy Fawkes! A Messina ritorna come ospite internazionale David Lloyd in due date da segnarsi sul calendario! L’evento a cura di Stretto Crea in collaborazione con la Fumetteria La Torre Nera, patrocinata dall’ Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Messina e la Fondazione Architetti del Mediterraneo rientra nel calendario di eventi che portarà all’evento MessinaCon del 2 e 3 Settembre. David Lloyd è l’uomo che ci ha donato il successo mondiale V for Vendetta, realizzato con lo scrittore Alan Moore.

Il suo lavoro può essere osservato anche tramite le serie: Hellblazer, Aliens, Global Frequency e War Stories. Una rielaborazione retrospettiva delle sue storie, Materia Oscura, è la sua pubblicazione più recente, mentre la sua acclamata graphic novel sul crimine, Kickback, pubblicata da Sequential, è pronta per la lettura digitale, con tutti i contenuti extra disponibili. Attualmente edita e pubblica l’innovativa rivista d’arte sui fumetti del cyberspazio: Aces Weekly (www.acesweekly.co.uk), in collaborazione con i migliori talenti di tutto il mondo.

Le date:

30 Giugno – Chiesa di Santa Maria Alemanna – dalle ore 17:30 alle 19:30 (ingresso gratuito)

1 Luglio – Officina del Sole dalle ore 18 alle ore 20 (ingresso gratuito – preferibile prenotazione).