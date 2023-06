2 giugno: Rauti incontra Croce rossa, ‘volontariato alleato importante istituzioni’

StrettoWeb

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – Celebrare il 2 giugno significa richiamare l?idea di Patria e rafforzare l?insieme dei suoi valori fondativi. Il giorno della Festa della Repubblica è quello in cui tutti gli italiani sentono ancora più forte il sentimento di appartenenza alla nazione e sono orgogliosi della nostra storia?. Così il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, in occasione del 77esimo anniversario della Festa della Repubblica.

Al termine della parata, Rauti ha incontrato i volontari del Corpo delle infermiere e del Corpo militare della Croce rossa italiana. ?La Croce Rossa, in tutte le sue articolazioni, è stata e continua ad essere protagonista della storia d?Italia, rappresenta ha sottolineato il sottosegretario- un patrimonio prezioso dell?Italia perché opera a favore ed accanto ai cittadini, senza mai risparmiare le energia; sostiene ogni giorno le persone più vulnerabili con professionalità e altissimo senso del dovere; opera al fianco delle Forze armate nelle operazioni umanitarie e di soccorso alle popolazioni colpite da calamità così come nelle missioni internazionali di stabilità e di costruzione della pace?.

?Il volontariato -ha evidenziato ancora Rauti – è altruismo, solidarietà e passione profonda. Il volontariato è gettare il cuore oltre l?ostacolo. Ma è anche una forma di straordinaria energia contagiosa. Una forza che aiuta le comunità a vincere le diverse sfide che ogni tempo presenta. Le Istituzioni trovano nei volontari sempre degli alleati importanti, insostituibili e fondamentali per affrontare le difficoltà e le emergenze ma anche per costruire una società migliore e più inclusiva?.