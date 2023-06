2 giugno: Gasparri, ‘giornalisti pronti a bacchettare scoprono che monarchia non c’è più’

StrettoWeb

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – ?Credo che il nuovo direttore Tg1 Chiocci avrà molto da lavorare. Nonostante la indubbia preparazione di Monica Maggioni e di tanti altri direttori del passato, qualche esponente di punta del Tg1, come la Anzaldo, oggi ha annunciato la vittoria postuma della monarchia dopo quasi ottant’anni. Per carità, sarà stato un lapsus, oppure un re-fuso come ha detto qualcuno. Ma da giornalisti sempre pronti a bacchettare gli altri in tutte le sedi, ci si aspetterebbe un po’ più di precisione. A noi politici non viene mai perdonato nulla proprio dai giornalisti”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della commissione Vigilanza Rai.

“Oggi comunque -aggiunge- abbiamo festeggiato la festa della Repubblica, e anche la nota redattrice del Tg1 avrà appreso che la monarchia non c’è più nel nostro Paese. Buon lavoro alla Rai?.