2 Giugno: da Carfagna in rosso a tacchi con strass di Meloni, i look al Quirinale

Roma, 1 giu. – (Adnkronos) – – Il vestito rosso fuoco di Mara Carfagna, i tacchi con strass di Giorgia Meloni, il vestito verde smeraldo di Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli. Sono soprattutto le donne a brillare nel ricevimento ai giardini del Quirinale per la festa della Repubblica, il primo dopo il lungo silenzio sceso con la pandemia.

La premier Giorgia Meloni, accompagnata da Andrea Giambruno, è arrivata con una mise avorio, pantalone e camicia con fiori in rilievo, dei tacchi a spillo 12 con strass. Si nota Carfagna, nel suo vestito rosso fuoco, ma anche la ministra Daniela Santanche? non è da meno, in un elegante tailleur verde bottiglia sugli immancabili tacchi.

Tubino nero per Nunzia Di Girolamo, mentre Francesca Verdini -figlia di Denis e compagna di vita di Matteo Salvini- indossa un corpetto nero su una lunga gonna a fantasia nera su sfondo bianco, ai piedi dei tacchi Valentino della linea rockstud. L?attrice Pilar Fogliani, star dei social con le sue imitazioni di accenti romani di ogni quadrilatero della capitale, indossa uno dei look più insoliti della serata: pantaloni bianchi larghi con una lunga casacca con fiorellini in bella vista, grandi orecchìni verdi a riporto.